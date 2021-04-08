الصين: أمريكا هي المسئولة عن تصاعد التوتر بشأن تايوان

ألقت الصين، اليوم الخميس، بمسئولية نشوب توتر بشأن تايوان على الولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، وتساءلت بكين إن كان يمكن للصين الإبحار في خليج المكسيك "لإظهار القوة".وشكت تايوان من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية، إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.وقالت الصين، يوم الإثنين، إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.وأضافت، أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الصيني الرئيسي.