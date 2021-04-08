«شمندى الجيزة».. سقوط تاجر يستغل الأطفال فى ترويج «بودر واستروكس»

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامي لاستغلاله الأحداث في ترويج المواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم استغلال الأحداث.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بنشاط واسع المجال في الاتجار بالمواد المخدرة مستغلًا في ذلك عددًا من الأحداث لمعاونته في بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته حدث، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة وبحوزتهما 350 لفافة تحوى مادة "البودر والاستروكس" المخدرة تزن 350 جرامًا، سلاح أبيض، مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر المتهم الأول بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من راغبي شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم، وأنه يستغل المتهم الثاني في بيع وترويج تلك المواد المخدرة.