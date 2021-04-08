رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«شمندى الجيزة».. سقوط تاجر يستغل الأطفال فى ترويج «بودر واستروكس»

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:51 ص
استروكس
استروكس
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامي لاستغلاله الأحداث في ترويج المواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بنشاط واسع المجال في الاتجار بالمواد المخدرة مستغلًا في ذلك عددًا من الأحداث لمعاونته في بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته حدث، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة وبحوزتهما 350 لفافة تحوى مادة "البودر والاستروكس" المخدرة تزن 350 جرامًا، سلاح أبيض، مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر المتهم الأول بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من راغبي شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم، وأنه يستغل المتهم الثاني في بيع وترويج تلك المواد المخدرة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب