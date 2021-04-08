أكثر من مليوني إصابة بكورونا في إيران

أفادت "سكاي نيوز" اليوم الخميس، أن أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في إيران وفق أرقام رسمية.وقد أعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل أكبر حصيلة لها في إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، بأكثر من 20 ألف إصابة.وقالت طهران إنها سجلت 20954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم على إعلانها عن تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.