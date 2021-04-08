محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بحضور عدد من المحافظين السابقين من بينهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي.يرافقهم السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث يتوجه الوفد لمدينة الداخلة لافتتاح مجمع التواب الرحيم الإسلامي.