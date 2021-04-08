تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة هيروين بالسيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص بحوزتهم هيروين بالسيدة زينب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.