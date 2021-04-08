تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة هيروين بالسيدة زينب

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة هيروين بالسيدة زينب
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:47 ص
نجلاء رفاعيطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص بحوزتهم هيروين بالسيدة زينب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.