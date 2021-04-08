تجديد حبس «عصابة النشل النسائية» بالموسكى فى القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس عصابة نسائية لقيامهم بنشل السيدات بالموسكى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، وتناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم ضبط سيدتين تقيمان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية"، عقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالي، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل".وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.