إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

ررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.ويواجه المتهمون بالقضية 880 لسنة 2020 اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.ووجهت النيابة للمتهمين "أحمد ق"، "أحمد. م" بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.