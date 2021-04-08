بولندا توزع قرابة 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، عن توزيع 6 ملايين و999 ألفا و652 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد حتى الآن.وقالت الوزارة، حسبما ذكر راديو "بولندا"، إنه من بين إجمالي عدد الجرعات تم توزيع 201 ألف و254 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 4 ملايين و900 ألف جرعة أولى، فيما تلقى نحو مليونين و100 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.