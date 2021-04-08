أبرزها 12 طن رنجة وملح فاسد.. ضبط 1232 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للاستخدام الآدمى، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫25 طن "لحوم بلدية – مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.وأثمرت الجهود عن ضبط 10 أطنان "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخاله فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 22٫643 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة سوهاج، بحوزته 310 بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1٫3 طن "سكر تموينى" – 360 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، وضبط 5٫7 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.