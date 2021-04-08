روسيا تتوقع صدور نتائج لجنتى الخبراء حول «النووى الإيرانى» اليوم

قال منندوب روسيا إلى مفاوضات فيينا بشأن إيران، اليوم الخميس، إن نتائج لجنتي الخبراء متوقع صدورها مساء اليوم، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وأعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، أن كلا من الولايات المتحدة وإيران تؤكد الاستعداد للعودة إلى التنفيذ الكامل للصفقة النووية.في ختام اليوم الأول من المفاوضات الجارية في فيينا حول مصير خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي، قال الدبلوماسي الروسى: "المهمة واضحة وهي استئناف الصفقة بكاملها، الأمريكيون والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون، بالطبع الإيرانيون ينتقدون الولايات المتحدة بأشد العبارات، لكن لا توجد أى اشتباكات مباشرة بين الطرفين، وإن كان السبب الوحيد لذلك هو غياب التواصل بينهما".وتابع أوليانوف: "لا بد أن الإيرانيين استبعدوا حتى إمكانية عقد أى اتصالات مع الولايات المتحدة "، مشيرًا إلى روسيا يمكن أن تقوم بدور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الصفقة النووية.