الاحتلال يداهم عمارة سكنية فى الخليل

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عمارة سكنية في منطقة عقبة أنجيلة بمدينة الخليل الفلسطينية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة فلسطين الجديدة، بأن قوات الاحتلال فتشت عمارة سكنية للمواطن خليل أبوصبيح وأولاده في منطقة "عقبة أنجيلة" في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.ولفتت إلى أن قوات الاحتلال هدمت سلاسل بجوار العمارة وأجرت عمليات تفتيش دقيقة في المكان.