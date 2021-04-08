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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ترجمة عربية لـ «الرجل الغاضب» للنرويجية جرو داهل

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:32 ص
جرو داهل
جرو داهل
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار الترجمان للنشر والتوزيع قصة "الرجل الغاضب" للكاتبة النرويجية جرو داهل، ترجمة رنده حكيم.

قصة "الرجل الغاضب" ضمن سلسلة “حكايات من النرويج”، تتناول الظروف المعيشية الصعبة لبعض الأطفال، فتلقي نظرة جادة على ضعفهم في عالم الكبار، وتبعث برسالة مهمة للأطفال الذين تشبه حياتهم حياة بطلها “بوي”: “أنت لست وحدك، إنها ليست غلطتك، يجب أن تخبر أي شخصٍ تثق به عما يحدث لك، لأن حياتك لا يجب أن تكون على هذا النحو”، والكتاب مناسب للأطفال من سن 5 سنوات، وكذلك للآباء والمعلمين وعلماء النفس ومستشاري الأسرة وغيرهم ممن لهم علاقة بالآباء والأطفال، وقد تُرجم إلى لغات عدة دول من بينها الدنمارك وأيسلندا واليابان والصين وبولندا وصربيا والسويد وكوريا الجنوبية وتايوان.

يذكر أن جرو داهل (مواليد 1962) تكتب للأطفال والبالغين، واشتهرت كمؤلفة لكتب الأطفال بكتبها الشعرية حول موضوعات لا تحظى باهتمام كبير، وتحتل مجموعاتها الشعرية “ألغاز المطر” [Riddles of Rain] و”مائة ألف ساعة” [A Hundred Thousand Hours] مكانة بارزة في الشعر النرويجي الحديث، كما نشرت عددا من الروايات والقصص القصيرة.

سفاين نيهوس (مواليد 1962) رسام وكاتب أطفال نرويجي، الأخ التوأم لرسام الكاريكاتير إيجيل نيهوس، تلقى تعليمه في الأكاديمية الوطنية للحرف والصناعات الفنية بأوسلو من 1981 إلى 1985، عمل رسامًا في عدد من الصحف، ومنذ 1995 يرسم للأطفال مع زوجته جرو داهل، يستخدم تقنيات متنوعة من القلم الرصاص والألوان المائية إلى الملصقات الورقية والتقنيات الرقمية.

"رنده حكيم " طبيبة مصرية، درست الترجمة وبدأت رحلتها بترجمات لأعمال الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن، كذلك سيرته الذاتية.

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