رئيس شركة مياه سوهاج يبحث موقف المشروعات مع نواب المحافظة

التقى اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاستعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حيث أوضح رئيس مياه سوهاج ان تغطية خدمات مياه الشرب تبلغ 99% وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي 26%.وأوضح اللواء محمد بدرى ان الشركة نفذت مشروعات مياه شرب وصرف صحى منذ عام 2016 بنحو 2 مليار و823.8 مليون جنيه وتتمثل هذه المشروعات في مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 123.5 مليون جنيه ومشروعات البنك الدولي ISSIP2 بقيمة 445 مليون جنيه ومشروعات التنمية المحلية لصعيد مصر بقيمة مليار و159.1 مليون جنيه ومشروع صرف صحى ادفا بقيمة 200 مليون جنيه ومشروع صرف صحى الغابات بقيمة 140 مليون جنيه ومشروع صرف صحى الصلعا بقيمة 23.7 مليون جنيه ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تنفذها الشركة في مجال الصرف الصحي بقيمة 267 مليون جنيه ومجال مياه الشرب بقيمة 107 مليون جنيه ومشروعات تحويل محطتي معالجة الصرف الصحي بالكولا وسوهاج غرب من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية بقيمة 358.5 مليون جنيه.كما استعرض المهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.ومن الجدير بالذكر أنه تم تفقد محطة مياه نيدة السطحية ووحدات الترشيح الطبيعي ومعرض سيارات الخدمات ومركز خدمة العملاء المتنقل ومعرض التوعية والمعمل المركزي لمياه الشرب ومركز التدريب.