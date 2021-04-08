بوتين يستبدل سفيره في العراق

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي ماكسيموف من مهامه الرسمية كسفير لروسيا في العراق، وفق ما نشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.وجاء في الوثيقة: "إعفاء ماكسيم ماكسيموف من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق".وبموجب مرسوم آخر، عين بوتين إلبروس كوتراشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق.