بوتين يستبدل سفيره في العراق
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:43 ص
هبة محمدطباعة
أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي ماكسيموف من مهامه الرسمية كسفير لروسيا في العراق، وفق ما نشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.
وجاء في الوثيقة: "إعفاء ماكسيم ماكسيموف من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق".
وبموجب مرسوم آخر، عين بوتين إلبروس كوتراشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق.
وجاء في الوثيقة: "إعفاء ماكسيم ماكسيموف من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق".
وبموجب مرسوم آخر، عين بوتين إلبروس كوتراشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق.