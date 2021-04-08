تصدرت صيحات موضة 2021.. جولة فى تاريخ الفساتين مكشوفة الظهر
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:18 م
غادة موسىطباعة
أصبح الفستان عاري الظهر هو موضة عام 2021، يناسب الحفلات والسهرات، يمنح الأناقة، وله تاريخ طويل.
تعود موضة الفساتين عارية الذراعين لحقبة الثلاثينيات، عندما كانت الملابس أكثر تحفظًا منذ ما يقرب من قرن من الزمان لكن المصممين عرفوا بالتأكيد تصميم فستان يُظهر قليل من الجلد.
في الثمانينيات عادت الفساتين في رحلة أخرى، تميزت برقبة عالية في المقدمة، تم إبرازها بقلادة طويلة تتدلى أسفل العمود الفقري للمرأة، تظهر منسدلة على السجادة الحمراء، من أجل الرقص في الملاهي الليلية.
بصيف عام 2021، ظهرت هذه التفاصيل الصغيرة والملفتة للنظر في قائمة التسوق العالمية، مع إضافة بعض التحديث، بما فيها فساتين حريرية، وفساتين ذات أكمام منفوشة ما يخلق جوا جميلا يتوق إليه عشاق الموضة.
فساتين نجمات عبر السنين وفقا لموقع in style
تعود موضة الفساتين عارية الذراعين لحقبة الثلاثينيات، عندما كانت الملابس أكثر تحفظًا منذ ما يقرب من قرن من الزمان لكن المصممين عرفوا بالتأكيد تصميم فستان يُظهر قليل من الجلد.
في الثمانينيات عادت الفساتين في رحلة أخرى، تميزت برقبة عالية في المقدمة، تم إبرازها بقلادة طويلة تتدلى أسفل العمود الفقري للمرأة، تظهر منسدلة على السجادة الحمراء، من أجل الرقص في الملاهي الليلية.
بصيف عام 2021، ظهرت هذه التفاصيل الصغيرة والملفتة للنظر في قائمة التسوق العالمية، مع إضافة بعض التحديث، بما فيها فساتين حريرية، وفساتين ذات أكمام منفوشة ما يخلق جوا جميلا يتوق إليه عشاق الموضة.
فساتين نجمات عبر السنين وفقا لموقع in style
الأميرة ديانا
ارتدت فستان بدون ظهر في الثمانيانات مع ارتداء خيط طويل من اللؤلؤ، مما يجعله يتدحرج أسفل عمودك الفقري.
ارتدت فستان بدون ظهر في الثمانيانات مع ارتداء خيط طويل من اللؤلؤ، مما يجعله يتدحرج أسفل عمودك الفقري.
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
الممثلة جاي لاروش ظهرت بفستان لهيلاري سوانك من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، سيبقى إلى الأبد في قائمة أفضل الأزياء.
الممثلة جاي لاروش ظهرت بفستان لهيلاري سوانك من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، سيبقى إلى الأبد في قائمة أفضل الأزياء.
رابطة عنق
ارتدت بريانكا شوبرا فستانا أحمر بربطة عنق من الخلف، ويظهر الفستان مفتوحا تماما، يناسب السهرات المسائية.
ارتدت بريانكا شوبرا فستانا أحمر بربطة عنق من الخلف، ويظهر الفستان مفتوحا تماما، يناسب السهرات المسائية.
أكمام طويلة
اختارت هيلي بيبر فستان مكشوف الظهر برقبة عالية وأكمام طويلة.
اختارت هيلي بيبر فستان مكشوف الظهر برقبة عالية وأكمام طويلة.