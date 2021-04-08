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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تصدرت صيحات موضة 2021.. جولة فى تاريخ الفساتين مكشوفة الظهر

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:18 م
الفساتين مكشوفة الظهر
الفساتين مكشوفة الظهر
غادة موسى
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أصبح الفستان عاري الظهر هو موضة عام 2021، يناسب الحفلات والسهرات، يمنح الأناقة، وله تاريخ طويل.

تعود موضة الفساتين عارية الذراعين لحقبة الثلاثينيات، عندما كانت الملابس أكثر تحفظًا منذ ما يقرب من قرن من الزمان لكن المصممين عرفوا بالتأكيد تصميم فستان يُظهر قليل من الجلد.

في الثمانينيات عادت الفساتين في رحلة أخرى، تميزت برقبة عالية في المقدمة، تم إبرازها بقلادة طويلة تتدلى أسفل العمود الفقري للمرأة، تظهر منسدلة على السجادة الحمراء، من أجل الرقص في الملاهي الليلية.

بصيف عام 2021، ظهرت هذه التفاصيل الصغيرة والملفتة للنظر في قائمة التسوق العالمية، مع إضافة بعض التحديث، بما فيها فساتين حريرية، وفساتين ذات أكمام منفوشة ما يخلق جوا جميلا يتوق إليه عشاق الموضة.

فساتين نجمات عبر السنين وفقا لموقع in style

الأميرة ديانا
ارتدت فستان بدون ظهر في الثمانيانات مع ارتداء خيط طويل من اللؤلؤ، مما يجعله يتدحرج أسفل عمودك الفقري.

تصدرت صيحات موضة
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
الممثلة جاي لاروش ظهرت بفستان لهيلاري سوانك من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، سيبقى إلى الأبد في قائمة أفضل الأزياء.
تصدرت صيحات موضة
رابطة عنق
ارتدت بريانكا شوبرا فستانا أحمر بربطة عنق من الخلف، ويظهر الفستان مفتوحا تماما، يناسب السهرات المسائية.
تصدرت صيحات موضة
أكمام طويلة
اختارت هيلي بيبر فستان مكشوف الظهر برقبة عالية وأكمام طويلة.

تصدرت صيحات موضة
 

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