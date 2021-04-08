تصدرت صيحات موضة 2021.. جولة فى تاريخ الفساتين مكشوفة الظهر

أصبح الفستان عاري الظهر هو موضة عام 2021، يناسب الحفلات والسهرات، يمنح الأناقة، وله تاريخ طويل.



تعود موضة الفساتين عارية الذراعين لحقبة الثلاثينيات، عندما كانت الملابس أكثر تحفظًا منذ ما يقرب من قرن من الزمان لكن المصممين عرفوا بالتأكيد تصميم فستان يُظهر قليل من الجلد.



في الثمانينيات عادت الفساتين في رحلة أخرى، تميزت برقبة عالية في المقدمة، تم إبرازها بقلادة طويلة تتدلى أسفل العمود الفقري للمرأة، تظهر منسدلة على السجادة الحمراء، من أجل الرقص في الملاهي الليلية.



بصيف عام 2021، ظهرت هذه التفاصيل الصغيرة والملفتة للنظر في قائمة التسوق العالمية، مع إضافة بعض التحديث، بما فيها فساتين حريرية، وفساتين ذات أكمام منفوشة ما يخلق جوا جميلا يتوق إليه عشاق الموضة.



فساتين نجمات عبر السنين وفقا لموقع in style





الأميرة ديانا

ارتدت فستان بدون ظهر في الثمانيانات مع ارتداء خيط طويل من اللؤلؤ، مما يجعله يتدحرج أسفل عمودك الفقري.





العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

الممثلة جاي لاروش ظهرت بفستان لهيلاري سوانك من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، سيبقى إلى الأبد في قائمة أفضل الأزياء.



رابطة عنق

ارتدت بريانكا شوبرا فستانا أحمر بربطة عنق من الخلف، ويظهر الفستان مفتوحا تماما، يناسب السهرات المسائية.

