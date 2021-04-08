بـ1.3 مليون جنيه.. تجهيز 4 قاعات تعليمية في «آداب سوهاج»

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، المراحل النهائية لفرش وتجهيز 4 قاعات بكلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور كريم مصلح صالح، عميد الكلية، الدكتور محمد توفيق، والدكتور ناصر الكشكي وكيلا الكلية، وأحمد صابر أمين الكلية.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن عمليات التحديث والتطوير لعدد من القاعات ورفع كفاءتها بهدف توظيفها في العملية التعليمية، واستخدامها في "التواصل عن بُعد" في ظل انتشار ظاهرة التحول الرقمي، وكذلك في المناقشات العلمية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على مدار العام على وسائل التعليم الحديثة، مؤكدًا على أهمية استكمال باقي التجهيزات المطلوبة في الوقت المحدد لها.ومن جهته، قال الدكتور كريم مصلح، إن تكلفة تجهيز القاعات بلغت مليون و300 ألف جنيه موزعة على 4 قاعات مختلفة بذات الكلية منها قاعة كبار الزوار، قاعة المناقشات العلمية، قاعة مجلس الكلية، قاعة اجتماعات عميد الكلية، مضيفًا أن عمليات التجهيز تشمل الصوتيات، المنصات، الشاشات الذكية، الكراسي والسجاد.