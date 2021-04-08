«سعفان» ومحافظ الفيوم يتبادلان الدروع

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة بتسليم بوالص تأمين على الحياة لهم ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي، ومساعدة العمالة المصرية العائدة من الخارج في إقامة مشروعات صغيرة لهم.كما سلم علي أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مصحف شريف لكل من وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم.جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة لتسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.