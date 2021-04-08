4 ألوان تناسب الشعر في فصل الربيع

وكشف عن الألوان التي تعتبر موضة الربيع هذا العام هي:



أكد مصفف الشعر مختار إسماعيل، أن المرأة تحتاج إلى تغير لون شعرها بين الحين والآخر، لتحسين حالتها النفسية، واتباع الموضة مع استخدام الألوان المناسبة لشعرها ولون بشرتها.- اللون البني الذي أصبح أكثر الألوان شعبية بين الفتيات لأنه يتميز بالبساطة ويناسب الكثير من الفتيات ويناسب بشرتهن.- اللون الأرجواني يناسب جو المناسبات والاحتفالات والمناسبة لفصل الربيع التي يكثر فيه المناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد.- اللون الأشقر البيج ويناسب أكثر الفتيات ذات البشرة الفاتحة التي تساعد على إظهار اللون.- اللون الأشقر الفضي، وهذا لون مستحدث يناسب جو الربيع وتحديدا في النهار ويفضل استخدامه عند الخروج مع الأصدقاء في النهار.