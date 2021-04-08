4 ألوان تناسب الشعر في فصل الربيع
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:28 م
شيماء دهبطباعة
أكد مصفف الشعر مختار إسماعيل، أن المرأة تحتاج إلى تغير لون شعرها بين الحين والآخر، لتحسين حالتها النفسية، واتباع الموضة مع استخدام الألوان المناسبة لشعرها ولون بشرتها.
وكشف عن الألوان التي تعتبر موضة الربيع هذا العام هي:
- اللون البني الذي أصبح أكثر الألوان شعبية بين الفتيات لأنه يتميز بالبساطة ويناسب الكثير من الفتيات ويناسب بشرتهن.
- اللون الأرجواني يناسب جو المناسبات والاحتفالات والمناسبة لفصل الربيع التي يكثر فيه المناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد.
- اللون الأشقر البيج ويناسب أكثر الفتيات ذات البشرة الفاتحة التي تساعد على إظهار اللون.
- اللون الأشقر الفضي، وهذا لون مستحدث يناسب جو الربيع وتحديدا في النهار ويفضل استخدامه عند الخروج مع الأصدقاء في النهار.
وكشف عن الألوان التي تعتبر موضة الربيع هذا العام هي:
- اللون البني الذي أصبح أكثر الألوان شعبية بين الفتيات لأنه يتميز بالبساطة ويناسب الكثير من الفتيات ويناسب بشرتهن.
- اللون الأرجواني يناسب جو المناسبات والاحتفالات والمناسبة لفصل الربيع التي يكثر فيه المناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد.
- اللون الأشقر البيج ويناسب أكثر الفتيات ذات البشرة الفاتحة التي تساعد على إظهار اللون.
- اللون الأشقر الفضي، وهذا لون مستحدث يناسب جو الربيع وتحديدا في النهار ويفضل استخدامه عند الخروج مع الأصدقاء في النهار.