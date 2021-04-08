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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 ألوان تناسب الشعر في فصل الربيع

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:28 م
الشعر
الشعر
شيماء دهب
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أكد مصفف الشعر مختار إسماعيل، أن المرأة تحتاج إلى تغير لون شعرها بين الحين والآخر، لتحسين حالتها النفسية، واتباع الموضة مع استخدام الألوان المناسبة لشعرها ولون بشرتها.

وكشف عن الألوان التي تعتبر موضة الربيع هذا العام هي:

- اللون البني الذي أصبح أكثر الألوان شعبية بين الفتيات لأنه يتميز بالبساطة ويناسب الكثير من الفتيات ويناسب بشرتهن.

- اللون الأرجواني يناسب جو المناسبات والاحتفالات والمناسبة لفصل الربيع التي يكثر فيه المناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد.

- اللون الأشقر البيج ويناسب أكثر الفتيات ذات البشرة الفاتحة التي تساعد على إظهار اللون.

- اللون الأشقر الفضي، وهذا لون مستحدث يناسب جو الربيع وتحديدا في النهار ويفضل استخدامه عند الخروج مع الأصدقاء في النهار.

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