رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: 150 منفذًًا لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 25%

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:48 ص
منفذًًا لبيع السلع
منفذًًا لبيع السلع الغذائية
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال نشر ما يقرب من 150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% في المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة، بالتعاون مع "وزارة التموين، والداخلية، والقوات المسلحة، والغرفة التجارية"؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية طوال الشهر الكريم بجميع مراكز المحافظة، فضلا عن المعارض والمنافذ التي توفرها وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، والغرفة التجارية، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه يوجد 7 معارض ضمن مبادرة "كلنا واحد"، و13 منفذ "أمان" بدعم من وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود 17 منفذًا، و14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى 14 هايبر للشركة المصرية لتجارة الجملة، و20 "هايبر" من القطاع الخاص، فضلا عن 50 من فروع "جمعيتي" ستنضم للمبادرة خلال الشهر الكريم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة على توفير السلع الغذائية طوال شهر رمضان بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال منافذ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والغرفة التجارية، وبعض المنافذ الخاصة التي ستنضم للمبادرة، بالإضافة إلى ما يقارب من 15 معرض "أهلا رمضان" التي سيتم إنشاؤها بجميع مراكز المحافظة.

موضوعات متعلقة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

«لم تُغتصب ولم تُذبح».. كواليس مقتل الطفلة ريماس بالدقهلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب