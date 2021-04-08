محافظ سوهاج: 150 منفذًًا لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 25%

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال نشر ما يقرب من 150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% في المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة، بالتعاون مع "وزارة التموين، والداخلية، والقوات المسلحة، والغرفة التجارية"؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية طوال الشهر الكريم بجميع مراكز المحافظة، فضلا عن المعارض والمنافذ التي توفرها وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، والغرفة التجارية، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.من جانبه، أوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه يوجد 7 معارض ضمن مبادرة "كلنا واحد"، و13 منفذ "أمان" بدعم من وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود 17 منفذًا، و14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى 14 هايبر للشركة المصرية لتجارة الجملة، و20 "هايبر" من القطاع الخاص، فضلا عن 50 من فروع "جمعيتي" ستنضم للمبادرة خلال الشهر الكريم.وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة على توفير السلع الغذائية طوال شهر رمضان بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال منافذ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والغرفة التجارية، وبعض المنافذ الخاصة التي ستنضم للمبادرة، بالإضافة إلى ما يقارب من 15 معرض "أهلا رمضان" التي سيتم إنشاؤها بجميع مراكز المحافظة.