استمرار أعمال تطوير مرافق محكمة العباسية تمهيدا لافتتاحها

تستمر أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحكمة العباسية، تحت إشراف المستشار محسن دردير، رئيس المحكمة، تمهيدا لافتتاحها من قبل وزير العدل المستشار عمرو مروان.وقالت مصادر قضائية إن عملية التطوير لم تعطل العمل بالمحكمة بل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التقاضي على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم أثناء تواجدهم بالمحاكم بما لا يتعارض مع عملية التطوير.كانت المحكمة شهدت في وقت سابق تشغيل نظام الميكنة من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.