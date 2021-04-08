«سوهاج» تبحث مع أعضاء برلمان الشباب مشكلات المحافظة

التقى أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، بعدد من أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة سوهاج، بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المحافظ للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم.ورحب "القاضي" بشباب سوهاج أعضاء البرلمان، مؤكدًا على دعم المحافظ لهم، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بين الشباب والتعريف بأهمية البرلمان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى مشكلاتهم داخل مراكز الشباب وتوصيل صوتهم للمسئولين، ووضع الحلول المثلى والأفضل بالنسبة لهم، وتمكينهم على أرض الواقع من خلال نشر المشاريع التي تقام على أرض المحافظة، وأيضا دورهم في نشر الوعي بخطورة المخدرات ومكافحة الإدمان.ودارت المناقشات حول دور شباب البرلمان ومديرية الشباب والرياضة، حيث سيتم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية بين الشباب خلال الفترة المقبلة.