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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة التحول الرقمي ويشيد بالإنجازات

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:19 ص
وحدة التحول الرقمي
وحدة التحول الرقمي
إسلام أبوالمجد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة؛ واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، اللمسات الأخيرة في وحدة التحول الرقمي التي يتم تأسيسها بإدارة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأشاد رئيس الجامعة بما تحقق من إنجازات داخل وحدة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الهدف الرئيس من تأسيسها؛ هو توفير البنية الأساسية وتأمين المعلومات والنظم والتطبيقات والدعم الفني والإحصاءات والتقارير والنشر المعلوماتي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لربط جميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بعضها ببعض من خلال شبكة موحدة؛ لمنع التوريق فور الافتتاح الرسمي لهذه الوحدة بعد أيام قليلة، مشيرًا إلى أن وحدة التحول الرقمي سوف تكون مدعمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، التي تحدث طفرة حقيقة على جميع المستويات، وتسهم بشكل مباشر في تحول جامعة الأزهر إلى جامعة ذكية.

وأوضح رئيس الجامعة أن وحدة التحول الرقمي تعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا داخل جامعة الأزهر يمثل قيمة مضافة كبيرة في دعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة.

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