افتتاح مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»

انطلقت أعمال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتناول تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.وافتتح المؤتمر الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري، وتُلقي كلمتين افتتاحيتين الأولى للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والأخرى للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويشارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية الدكتور ياسر عبد العزيز عضو وممثل المجلس لحقوق الإنسان.وقال عكاشة، إنه يتشرف المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم بتنظيم مؤتمر عن حقوق الإنسان وهى القضية التي حظت باهتمام كبير من المركز منذ إنشائه، وإن كان الاهتمام الأكبر يأتي الآن المركز المصري وجميع قطاعات المجتمع والدولة المصرية اتساقا مع الإعلان عن عقد حوار موسع وشامل يرتكز على حقوق الإنسان في عالم ما بعد الجائحة لاستشراف ملامح هذا العالم من خلال مناقشة الأجندة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، والتي وضعت مناهضة التمييز والعنصرية والحد من عدم المساواة وتعزيز المشاركة والتضامن ودعم التنمية المستدامة كحقوق وأطر رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.وتقدم عكاشة بالشكر للوزراء، المشاركين ولأعضاء الهيئة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ لمشاركتهم في حوار اليوم وبما يضيفونه من أطر تشريعية وقانونية تعزز من المناخ العام وترتيباته المستقبلية لبناء عالم أفضل يضع في القلب منه قضية حقوق الإنسان،ويود المركز أن يقدم الشكر للمجالس القومية المصرية المتخصصة لمشاركتهم في المؤتمر ووضعهم لأطروحات فكرية وعملية مصرية معنية بتلك القضية، ونخص بالذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.وقال عكاشة، إنه يمتد مفهوم حقوق الإنسان بأصوله وجذوره الفكرية والفلسفية في أعماق التاريخ الإنساني، الذي شهد خلاله جدليات وأطروحات سارت في اتجاه ترسيخ مفهوم حقيقي يستجيب لكافة التحديات التي يواجهها البشر.حيث وقعت أحداث مثلت مسارات للتحول التاريخي والفكري للإنسان دفعته إلى التأمل في وضعه الراهن وما توصل إليه والبحث عن موارد جديدة يحشدها من أجل السعي إلى تحقيق أهدافه المنشودة.وأضاف الآن، تشهد البشرية تحديا جديدا غير مسبوق من حيث اتساع نطاق انتشار وباء مجهري مثل خطرًا محدقًا على الإنسان وحقوق من ناحية، وأتاح لنا جميعًا فرصة للتأكيد على وحدة المصير مهما تفاوتت الظروف أو اتسعت الهوة بين الدول من ناحية اخرى.فالتأثير الأبرز لجائحة كورونا استند إلى إعادة النظر والمراجعة الشاملة لجميع نواحي الحياة الإنسانية، والوقوف على عظات العلاقة بين التاريخ والأوبئة، والقفز بالإنسان ليصبح هدفًا في حد ذاته، تتضافر من أجله الجهود،وتضمن له حقوقًا إنسانية تصون له الكرامة والعيش الكريم.في الوقت الذي يتعرض فيها الجنس البشري لصراعات عالمية وتنافسات استراتيجية وصعود مثير لإيديولوجيات شوفينية معادية لأفكار المساواة وتتسم بالأنانية والتعصب، وهي تحديات تعمل بدورها على زيادة حرج اللحظة الراهنة وتضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الدولية وتزيد من حالة التأزم التي وصلت إلى دول ومجتمعات لم نكن نتوقع أن تصل بها الأمور إلى هذا الوضع.وأشار إلى أنه قد جاءت الاستجابة الإنسانية إزاء تلك اللحظة الحرجة في ربط اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبرجائحة كوفيد – 19 بأجندة حقوق الإنسان العالميةلعام 2020-2021والتركيز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةٌ في جهود التعافي. وقد تناولت الأجندة العالمية أربعة قضايا رئيسية، أخذت على عاتقها قضية حقوق الإنسان مرتكزًا لها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة. القضية الأولى هى مناهضة التمييز والعنصرية التي طالما ضربت المجتمعات جراء انتشار الأوبئة على مدار التاريخ. أما القضية الثانية التصدي لغياب المساواة وما خلفته الجائحة من أثار تدميرية على الفئات والمجتمعات المهمشة والجدل حول إمكانية تدشين عقد اجتماعي جديد. في حين تدور القضية الثالثة حول تشجيع المشاركة والتضامن كحجر أساس لعالم ما بعد الجائحة وتأكيد الدور المحوري للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وأخيرًا قضية التنمية المستدامة والتي تقع حقوق الإنسان في صميم فلسفتها وعملها.وأكد أنه ايمانًا من المركز بضرورة تواجد كافة الأطراف في إطار حوار مفتوح يعمل على استقراء أكبر قاعدة من الأطروحات والأفكار وانتاجها في صورة بحثية تفيد بها القائمين على دعم هذا الملف وامدادهم بالأفكار الموضوعية والآليات بهدف تعزيز مسار حقوق الإنسان، والتي نرى أننا لن نصل إليها بأهدافنا ما لم نكن قادرين على خلق فرص متكافئة للجميع، وما لم نتمكن من معالجة الإخفاقات التي كشفتها جائحة كوفيد-19.كما تقدم بالشكر والامتنان لسفراء الدول الأجنبية التي حرصت على الحضور معنا اليوم لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين تجارب الدول المختلفة، وكذلك تقدم بالشكر لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات الدول الأوروبية، الشركاء الاستراتيجيين للدولة المصرية، وسفارات الدول الأسيوية ذات العلاقات التاريخية والحضارية الممتدة، وسفارات الدول العربية الشقيقة وأخيرًا سفارات الدول الأفريقية ذات البعد والامتداد الحيوي والاستراتيجي والتاريخي للشعب المصري ودولته.كما نتوجه بالشكر إلى المنظمات الدولية المشاركة بالمؤتمر وممثليهم في القاهرة لابدائهم الاستعداد في خوض حلقات النقاش وامدادنا برؤيتهم لأوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم في ظل الجائحة، وما يمكن استحداثه لتعزيزها ودعمها بالشكل الذي يحقق رفاهية الإنسان وضمان معيشته الكريمة في عالم أكثر اهتمامًا وتقديسًا لكينونته. وفي هذا الصدد يود المركز أن يتقدم بالشكر الخاص لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة كونهم شركاء استراتيجيين للمؤتمر وداعمين رئيسين لشروع المركز في تنظيم هذا الحوار وما يستتبعه من نقاشات وحوارات متبادلة.كما يتقدم المركز بالشكر لكافة المنظمات المصرية على اتساع نطاقها،والمعنية بحقوق الإنسان ومنظمات ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني للمشاركة ودورهم البارز في ظل الجائحة. ونتقدم بالشكر أيضًا لوسائل الإعلام المصرية الداعمة ويثمن المركز مشاركة مندوبي وسائل الإعلام العربية والأجنبية في مؤتمر اليوم وذلك لحرص المركز المصري باعتباره مركزا للتفكير والدرسات الإسراتيجية على فتح ساحة للحوار ما بين الشخصيات الرسمية والمهتمين والمعنيين بكافة القضايا المتعلقة أو ذات الإرتباط بحقوق الإنسان للوصول لأفضل صورة حوارية نستزيد منها ونستخرج على أسسها آليات وأطروحات تسهم في تعزيز حقوق الإنسان لبناء عالم ما بعد الجائحة.تدور أعمال المؤتمر في إطار ثلاثة جلسات، تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان الهدف هو الإنسان..حقوق الإنسان في ظل الجائحة، بينما تناقش الجلسة الثانية إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة، في حين تدور الجلسة الثالثةحول تعزيز المشاركة والتضامن ودورهما في بناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.