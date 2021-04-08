إعلانه تجاوز 9 ملايين مشاهدة.. موعد عرض «wrath of man»
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:22 م
وكالاتطباعة
نشر الفنان الأمريكي جيسون ستاثام فيديوهات ترويجية لأحدث أفلامه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.
وكانت الفيديوهات بمثابة إعلانات ترويجية لفيلم الإثارة والأكشن المنتظر " wrath of man “ وهو من بطولة جيسون ستاثأم، وإخراج المخرج البريطاني غاي ريتشي.
وحقق الإعلان الترويجي لفيلمه ٩ ملايين و٧٠٠ الف مشاهدة خلال اسبوع على اليوتيوب ويحكى الفيلم قصة حارس أمن جديد لشاحنة نقل اموال ( جيسون ستاثام) ولكنه يفاجئ زملائه بقدراته البدنية اثناء عملية سرقة التى جعلتهم يتسألون عن هويته ومن اين جاء وسرعان ما أصبح هدفه تصفية حسابات قديمة.
وكانت الفيديوهات بمثابة إعلانات ترويجية لفيلم الإثارة والأكشن المنتظر " wrath of man “ وهو من بطولة جيسون ستاثأم، وإخراج المخرج البريطاني غاي ريتشي.
وحقق الإعلان الترويجي لفيلمه ٩ ملايين و٧٠٠ الف مشاهدة خلال اسبوع على اليوتيوب ويحكى الفيلم قصة حارس أمن جديد لشاحنة نقل اموال ( جيسون ستاثام) ولكنه يفاجئ زملائه بقدراته البدنية اثناء عملية سرقة التى جعلتهم يتسألون عن هويته ومن اين جاء وسرعان ما أصبح هدفه تصفية حسابات قديمة.