إعلانه تجاوز 9 ملايين مشاهدة.. موعد عرض «wrath of man»

نشر الفنان الأمريكي جيسون ستاثام فيديوهات ترويجية لأحدث أفلامه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.وكانت الفيديوهات بمثابة إعلانات ترويجية لفيلم الإثارة والأكشن المنتظر " wrath of man “ وهو من بطولة جيسون ستاثأم، وإخراج المخرج البريطاني غاي ريتشي.وحقق الإعلان الترويجي لفيلمه ٩ ملايين و٧٠٠ الف مشاهدة خلال اسبوع على اليوتيوب ويحكى الفيلم قصة حارس أمن جديد لشاحنة نقل اموال ( جيسون ستاثام) ولكنه يفاجئ زملائه بقدراته البدنية اثناء عملية سرقة التى جعلتهم يتسألون عن هويته ومن اين جاء وسرعان ما أصبح هدفه تصفية حسابات قديمة.