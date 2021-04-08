«بلومبيرج»: تصعيد جديد في العلاقات الأمريكية الروسية

قالت وكالة "بلومبيرج" الامريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، انتهت من مراجعة 4 ملفات استخباراتية تتعلق بما يوصف بالأفعال السيئة الروسية المزعومة، مثل التدخل في الانتخابات واختراق "سولار ويندز"، وذلك على الرغم من الاتصالات المتبادلة مؤخرا بين الولايات المتحدة وروسيا، بشأن ما إذا كانت روسيا ستشارك في قمة عن المناخ بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضورها.وأشارت الوكالة الامريكية، إلى أن ذلك يمهد الطريق للولايات المتحدة للإعلان عن إجراءات انتقامية ضد موسكو قريبًا، ونقلت "بلومبيرج" عن 3 مصادر أن التحركات المحتملة، قد تشمل عقوبات وطرد ضباط المخابرات الروسية الموجودين في الولايات المتحدة تحت غطاء دبلوماسي.كما قد يشمل الرد الأمريكي، بحسب الوكالة فرض عقوبات على الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك على الوكالات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.