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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحباط تهريب 887 قطعة مستحضرات تجميل من مطار برج العرب

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:15 ص
قطعة مستحضرات تجميل
قطعة مستحضرات تجميل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 887 قطعة من مستحضرات التجميل مخفاة داخل أمتعته وملابسه راكب قبل تهريبها من مطار برج العرب، دون دفع مبلغ 172570 جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولى غرب الإسكندرية، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المستوردة بالمخالفة لأحكام ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة فلاى دبى القادمة من دبى، اليوم الاربعاء، تم الاشتباة فى راكب مصري الجنسية، حيث تلاحظ لرئيس الوردية ان اخر تاريخ سفر له فى عام 2019، ومن مطار القاهرة، وبسؤال الراكب أفاد بأنه قد سافر من مطار برج العرب وبسؤاله مرة اخرى أفاد بأنه ختم على جواز سفره اجنبى، فتم طلبه ومطالعته اتضح سفره من أربعة ايام فقط من مطار برج العرب.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اشياء تستحق سداد ضرائب او رسوم او تتطلب تقديم موافقات مسبقة من جهات معنية، أجاب الراكب بالنفي.

تم تمرير حقائبه على جهاز X-Ray، فتم تأكيد الاشتباه من خلال اشتباه طاقم الفحص بالأشعة في ثلاثة حقائب فتم تشكيل لجنة جمركية بتفتيش امتعة الراكب تم العثور على 887 قطعة من مستحضرات التجميل موزعة مع أمتعته وملابسه بحقائب الراكب الثلاث، وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ 172570 جنيه، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7 لسنة 2021.

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