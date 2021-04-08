جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، عن فوز الفريق المشارك من طلاب الجامعة في مسابقة (‪Hult Prize‬)، أو جائزة المليون دولار العالمية، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، في مجال ريادة الأعمال، وأقيمت فعالياتها هذا العام في جامعة كوفنتري بمجمع الجامعات الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر.واستطاع الفريق المشارك، بالتغلب على 25 جامعة حكومية وخاصة، والتأهل ضمن أفضل 6 فرق على مستوى الجمهورية.وأوضح غريب، أن أعمال المسابقة استهدفت تعليم الطلاب ريادة الأعمال المجتمعية وتحويل أفكارهم إلي مشاريع وشركات ناشئة والانطلاق بها إلى سوق العمل، وذلك من خلال حملات التوعية عن أهمية ريادة الأعمال المجتمعية، وعمل التدريبات اللازمة بداخل الجامعات، بالإضافة إلى المسابقة النهائية لاختيار الفائز لتقديم الدعم اللازم له، مشيرًا إلى تنافس الفرق المشاركة فيها على تطوير أفكارهم لإنشاء مشاريع أو شركات ربحية تستهدف حل إحدى المشكلات الصعبة التي تواجه المجتمع.وأضاف أن، المسابقة أطلقت تحدي هذا العام 2021 في مجال صناعة الغذاء وكيفية إيجاد حلول جديدة ومتقنة لحل مشاكل الغذاء غير الصحي علي مستوي العالم في تلك الظروف الاستثنائية، وكذلكً للحفاظ علي البيئة وتوفير فرص عمل لشباب من خلالها على نحو يساهم في التنمية الاقتصادية للوطن ويكون للمشروعات الطلابية عائد اجتماعي مؤثر وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.وفي هذا الشأن أعرب الدكتور شحاته غريب عن سعادته بتألق الفريق الممثل لجامعة أسيوط ونجاحه في إحراز هذا التفوق الفريد من نوعه بعد أدائه الاستثنائي الذي نال إعجاب الحكام، والذين استطاعوا تقديم فكرة مبتكرة قاموا من خلالها بإنتاج حلًا تقنيًا ‪ ( mopile app )‬يوفر للمستخدمين وصفات مجانية لوجبات صحية لذيذة تم اختيارها خصيصًا وفقًا لاحتياجاتهم الجسمانية والصحية وتفضيلاتهم ومواقعهم الجغرافية، بالإضافة إلي توفير فرصة للطهاة في المنزل للحصول على وظائف جيدة الأجر، حيث يستهدفون في غضون 5 سنوات ومن خلال أكثر من 700 ألف وجبة يتم تحضيرها أو بيعها سنويًا التأثير على مليون شخص ليعيش حياة أطول وأكثر أمانًا وصحة.وكان الطلاب المشاركون هم، نهاد يوسف بكلية الهندسة، عمر عصاد كلية الهندسة، رويدا جمال كلية الآداب، إسراء سعودي كلية التجارة، بالإضافة للفريق المنظم للمسابقة من الجامعة والمؤلف من أكثر من 25 طالبًا وطالبة بقيادة الطالب أحمد عبد الجواد حسين وتحت إشراف الدكتورة غادة عبد الرحمن.