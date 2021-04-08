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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يبدأ زيارته للغربية لتفقد عدد من المشروعات

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:11 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يقوم وزير التنمية المحلية بوضع حجر أساس فندق، ومنطقة ترفيهية، ومطاعم بشارع الجلاء وذلك برتوكول تعاون بين المحافظة والإنتاج الحربي وشركة (جاب) الفرنسية، كما سيفتتح أعمال تطوير محطة سكة حديد طنطا بتكلفة تبلغ حوالى 9 مليون جنيه، ويتفقد منطقة تطوير كورنيش القاصد ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا وتطوير شارع إسكندرية.

وتتضمن جولة الوزير تفقد أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي والتي بلغت تكلفتها حوالي 18 مليون جنيه، يعقبها تفقد أعمال إنشاء المجزر الألى بشبشير الحصة، ومن المقرر أن تختتم الزيارة بتفقد عدد من قرى برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها قرية كفر الدغايدة التابعة لمركز ومدينة زفتي والتي يجري بها توصيل الغاز الطبيعي لمنازل القرية بعد الانتهاء من عمليات التوصيل في بعض القرى الأخرى التابعة للمركز، كما سيتم متابعة القوافل والخدمات الطبية التي يجرى تنظيمها لأهالي قرية نهطاي، بالإضافة لمتابعة مشروع الصرف الصحي بقرية حنون.

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