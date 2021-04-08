استمرار رفع كفاءة محور زهراء المعادي حتى كارفور

تتابع نائب المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين (شارع البنوك)، حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالاضافة إلى تنفيذ عمل بردورات كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الإنارة من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، كما ستشمل الأعمال إنشاء جزيرة تتوسط الطريق وذلك لتحسين الحركة المرورية ولتفادي الكثافة المرورية بهذه المنطقة ولعدم تكرار الاختناق المرورى.وصرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أنه تتم حاليا أعمال رفع كفاءة شارع محور الزهراء (شارع البنوك) حيث يعد هذا الشارع من المحاور الرئيسية والذى يربط بين شارع الخمسين والطريق الدائرى عبر نفق كارفور.وأشارت نائب المحافظ الى انه سيتم توسعة شارع محور الزهراء ورفع كفاءته وزيادة الإنارة وجعلها من الجانبين وتحويل الشارع الى اتجاهين على أن يكون عرض الاتجاه الواحد 11.5 متر وكذلك رفع كفاءة الأرصفة الجانبية لكى تناسب الشكل الحضارى.ووجهت نائب المحافظ بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع أى مخلفات اول بأول بهذه المنطقة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى.