1076 إصابة بفيروس كورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 277 ألفا و966 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا 385 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة 227 ألفا و812 شخصا.