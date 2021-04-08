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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:02 م
عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط والخطوات وكيفية إدخال القراءة والبيانات المطلوبة عبر موقع شركة بتروتريد الغاز الطبيعي.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر 2021


أتاحت شركة بتروتريد القابضة للغاز الطبيعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا التقرير ( من هنا)، يمكن من خلاله الاستعلام الشهري عن إجمالي قيمة استهلاك الغاز الطبيعي العدادات المنزلية إلكترونيا وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة وحصد من اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم.


خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا 2021


يمكن حاليا الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الغاز الطبيعي العدادات المنزلية عبر موقع شركة بتروتريد وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع شركة بتروتريد الغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

كتابة بيانات صاحب العداد بالتفصيل 

كتابة عنوان الوحدة السكنية التي بها العداد بالتفصيل ( الشقة، العقار، الشارع، المنطقة، المحافظة)

كتابة قراءة العداد المنزلي في الخانة المخصصة لها

الضغط على كلمة استعلام عن الفاتورة الشهرية


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وسائل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا


خصصت شركة بتروتريد الغاز الطبيعي عدة طرق الاستعلام عن الفاتورة المنزلية الاستهلاك الشهري وهي:-

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر وإدخال البيانات المطلوبة 

الاتصال برقم الخط الساخن عبر 1122 والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء 

الاتصال بالرقم الأرضي 22601381 و إدخال قراءة عدادات المنزلية 

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