«سعفان» يصل الفيوم لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان، وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة، ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة وفاءً لما وعد به الوزير في هذا الخصوص، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعلي أبوالحسن، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.وسيسلم وزير القوى العاملة خلال الزيارة بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.كما يلتقي الوزير والمحافظ العمالة العائدة من الخارج، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وكذلك تسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، فضلًا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني للمتدربين على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة.