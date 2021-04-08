«المالية» تطلق حملة للتوعية بالفاتورة الإلكترونية (فيديو)

أطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى فى 2030، ويساعد على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.