فيفي عبده تفاجئ جمهورها بلوك جديد

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وظهرت فيفي عبده في الصورة مرتدية قبعة كبيرة باللون الأسود، مع فستان مكشوف الأكتاف باللون الأسود مع بعض الورود البيضاء.يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت نشرت مقطع فيديو قصيرًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.