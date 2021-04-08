مستشار الرى يتفقد تأهيل ترع النوبارية.. ويشدد على جودة التنفيذ

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتفقد المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بمنطقة النوبارية ومنها جنابية الشريف بطول ٣.٣٠ كيلو متر، حيث تم تنفيذ مسافة ٦٥٠ مترا، وجارى العمل في باقى المسافة، وجنابية قمحه بطول ٤.٢ كيلو متر، وتم تنفيذ مسافة ٣.٢ كيلو متر، وجنابية البستان بطول ٣.٥ كيلو متر بينما تم تنفيذ مسافة ٤٠٠ متر، وجنابية عزت بطول ٣.٧ كيلو متر وتم تنفيذ مسافة ٥٥٠ متر، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.وأكد المشرف على مشروع تأهيل الترع، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.وأوضح أن المشروع يستهدف ترشيد إستهلاك المياه وزيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.