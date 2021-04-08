ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق فى شقة بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بغرفة أطفال، دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد عقارات شارع محسن دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحريق.وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بغرفة أطفال دون وجود الأطفال بها، ودون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.