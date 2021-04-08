أماكن «الزحمة» المرورية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.وأشارت المصادر، إلى ظهور كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، ومحور روض الفرج ومحور الضبعة، وطريق شبرا - بنها الحر.بينما تظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري بمناطق دار السلام بالقاهرة، ومناطق الكونيسة بالجيزة، ومناطق امبابة.وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي.وتستقر أيضا حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - الغردقة، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وقنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء.