«الشرشابى» يتابع أعمال النظافة بالمقطم

تابع اللواء إيهاب الشرشابي ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، البيان العملي والبروفة على مستوى العمل داخل مناولة المقطم الجديدة، ومدى التزام السائقين بالتعليمات التي تم تدريبهم عليها في تفريغ المخلفات بالمناولة.وتفقد رئيس الهيئة أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع جراچات المقطم من دهانات وإنشاءات وأسوار وإنارة.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال رفع كفاءة الدهانات والإنشاءات بمجمع چراچات المقطم الذي تقوم به الورش الإنتاجية تحت إشراف مهندس محمود عبد العظيم ومشرف محمد بيومي.