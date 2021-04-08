الرئيس الأوكراني في طريقه لتفقد خط الجبهة في شرق البلاد

توجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى خط الجبهة في النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد اليوم الخميس، على خلفية تصاعد الاشتباكات وتجدد التوتر مع روسيا.وقالت الرئاسة، في بيان، إن "رئيس الدولة سيتفقد المواقع التي انتهك فيها نظام وقف إطلاق النار بشكل منهجي مؤخرا وقتل أو جرح فيها جنود أوكرانيون".