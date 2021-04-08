بشعار «لا للتدخين والإدمان».. انطلاق معسكر اليوم الواحد بأسوان (صور)

انطلقت اليوم فعاليات معسكر اليوم الواحد تحت شعار "لا للتدخين والإدمان"، والذي ينظمه نادي الدفاع الاجتماعي بنصر النوبة، التابع لمديرية التضامن بمحافظة أسوان.وتتضمن أهداف المعسكر محاربة التدخين والإدمان والفساد، والذي يطوف بين الشباب دون توعية وعدم معرفتهم بخطورة ذلك وتداعياتها التي تدمر الصحة، وتسعى إلى تدمير جيل لديه مستقبل ورؤية لبناء الوطن، بحضور صابر حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، والشيخ طه شاهين، مدير عام نادي الدفاع الاجتماعي بنصر النوبة، محمد صالح أخصائي النادي، فضلًا عن لفيف من القيادات الشعبية بالمركز.