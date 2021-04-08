وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزير الداخلية بشأن السماح لـ63 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المختلفة، مع عدم احتفاظ 21 شخصًا منهم بالجنسية المصرية.جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.