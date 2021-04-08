محافظ بنى سويف ومدير الأمن يطمئنان على مصابى حادث انقلاب سيارة شرطة

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم إثر انقلاب سيارة شرطة بنزلة كوبرى عدلى منصور، والذي أسفر عن إصابة 6 أفراد، 4 مجندين وأمين شرطة وسائق دون حدوث وفيات.واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث اطلع المحافظ من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت ما بين سحجات وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور.وكلف محافظ بنى سويف مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.