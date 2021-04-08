«بط ومحشي وأرز معمر».. أبرز أكلات أهالي كفر الشيخ في سفرة رمضان

يحتفل أهالي محافظة كفر الشيخ بشهر رمضان، بعدد من المظاهر الخاصة كزيارة الأقارب والعزائم والتي تمتلئ فيها مائدة الطعام بكل ما لذ وطاب، وتأتي على رأس هذه الأكلات البط و"المحشي" بكافة أنواعه حيث يعد هذين الصنفين من الطعام من أهم الوجبات على المائدة معظم أيام الشهر الكريم بالإضافة إلى أصناف أخرى مثل المكرونة والكسكسي.فيما يقوم أحيانا عدد من أفراد الطريقة الصوفية بعمل موكب به رجال يمتطون الأحصنة، وآخرون بالدف معهم سعف النخيل يقومون بالمرور في الشوارع، وينشدون الأناشيد والابتهالات الدينية يتجمع حولهم الأطفال في جو يسوده البهجة للكبار والصغار على السواء، ويقوم العديد من الأهالي بالتصدق على الفقراء احتفالا بذلك الشهر الكريم.وحول شهر رمضان وأبرز مظاهر الاحتفال به، قالت توحيدة السيد، ربة منزل وطاهية للوجبات الجاهزة المنزلية، أن محافظة كفر الشيخ تشتهر باللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وكذلك الأسماك بكافة أنواعها وكل هذه الأصناف يتم تحضيرهم مَنْزِلِيًّا، ولكن شهر رمضان الكريم يحتكر وجبتي اللحوم وخاصة البط منها وأيضا المحاشي فضلا عن الأرز المعمر الذي ما زال قادرا على الحفاظ على مكانته على المائدة الرمضانية، وهو عبارة عن أرز يتم طهوه بالزبدة الفلاحي واللبن ومن الممكن وضع الفراخ أو اللحوم الحمراء داخله، في طواجن من الفخار أو صواني ألومنيوم.وأضافت "توحيدة"، أن هناك البعض يفضلون طواجن البامية باللحمة، وأطباق السلطات المختلفة ومحاشى الكوسة وورق العنب، أما السحور، فالشباب يتجمعون حول الفول والطعمية، فيما تفضل السيدات إعداد الحلويات بأنواعها كالأرز بلبن، كنافة بالقشطة، قطايف، البقلاوة، كاستر ومهلبية.فيما قال محمد إبراهيم، صاحب محل دواجن وطيور حية، إن شهر رمضان المبارك هو موسم خاص لهم لقيام المواطنين بالإقبال على شراء الطيور وخاصة البط، والذين يتناولونه بالطرق المختلفة ما بين المسلوق المحمر والمحشي بمكونات مختلفة، وغالبا ما يقومون بحشوه محشي كرنب أو ورق عنب حسب الحاجة، وهذه الوجبة تعد هي الوجبة الأساسية خلال معظم شهر رمضان ولا سيما أول يوم من الشهر الكريم.وأضاف تاجر الدواجن، أنه يضطر لزيادة العمالة خلال شهر رمضان لملاحقة الطلبات التي تزيد الضعف عن الأيام العادية، حيث يقوم بتخصيص عامل للبط فقط نظرًا لكثرة الطلب والإقبال عليه.من ناحيته أوضح عبد السلام محفوظ، مدرس، أنه يحرص على تناول الوجبات الدسمة طوال شهر رمضان وخاصة في أول أيامه حتى يتمكن من الصوم في اليوم التالي، وتعد المحاشي والبط والطواجن المختلفة هي الخيارات الأولية له، مؤكدا أنه قد تعود على ذلك منذ الصغر من والده ومازال يحرص على ذلك، فضلا عن الحلوى المعتادة كالكنافة والقطائف والعصائر المختلفة.وكانت الغرفة التجارية ومديرية التموين بالمحافظة، قد أعلنوا حالة الطوارئ وتوفير السلع الغذائية الأساسية طوال شهر رمضان، وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية في كل مركز لمتابعة توافر السلع طوال شهر رمضان الكريم، مشددا على هيئة الطب البيطري والصحة التواجد بالأسواق لمراقبة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.