ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 12045 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11975 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 600 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 165 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1189 شيشة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.