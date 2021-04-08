إحالة 11 مسئولًا بجهاز العبور للمحاكمة بسبب التلاعب فى شقق الإسكان

قررت النيابة الإدارية إحالة 11 مسئولًا بجهاز مدينة العبور للمحاكمة، بعد ثبوت اارتكابهم مخالفات جسيمة والتلاعب في تعاقدات الوحدات السكنية والتنازل عنها، رغم عدم سداد ما فوق القرض التعاوني الرسوم والمصروفات، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.وأكد تقرير الااتهام في القضية رقم 17 لسنة 63 قضائية عليا خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة وخالفوا التعليمات المالية وأضروا بحقوق الدولة المالية.وكشفت التحقيقات أن مشرف فني معماري بجهاز مدينة العبور وموظفة بالإدارة العقارية بالجهاز ااشتركا مع أعضاء الأمانة الفنية في الموافقة على التنازل على الوحدات السكنية أرقام 35 عمارة 186 محلية 12 والوحدة 25 عمارة 12 محلية 34 والوحدة 15 عمارة 104 محلية 1 والوحدة 12 عمارة 182 محلية 1، دون سداد المصاريف مصاريف ورسوم التنازل وسداد ما فوق القرض التعاوني بالمخالفة للتعليمات.وأثبتت الثانية منفردة بيانات تخالف الحقيقة في خطاب البنك رقم 3589 بتضمين أنه تم سداد رسم التنازل للوحدة رقم 28 عمارة 99 محلية 22 على خلاف الحقيقة.وتبين أن موظف بالإدارة العقارية بالجهاز أثبت بيانات تخالف الحقيقة بخطاب البنك رقم 6796، والخاص بالوحدة رقم 23 عمارة 70 محلية 6، وخطاب البنك رقم 8935، الخاص بالوحدة رقم 25 عمارة 246 محلية 12.وباشر كاتب بالجهاز إجراءات التنازل على الوحدة 11 عمارة 6 محلية 8 رغم سداد رسم تنازل أقل من المستحق للوحدة السكنية، ودون التأكد من وجود درجة قرابة.وأثبت مشرف فني بإدارة التنمية بالجهاز بيانات تخالف الحقيقة في خطابات البنك أرقام 9945، بشأن الوحدة رقم 8 عمارة 17 محلية 12، والخطاب رقم 6479 الخاص بالوحدة رقم 31 عمارة 52 محلية 12، والخطاب رقم 62478 بشأن الوحدة رقم 33 عمارة 252 محلية 122، باثبات سداد ما فوق القرض على خلاف الحقيقة.كما ااشترك مشرف فني بإدارة التنمية بالجهاز مع أعضاء الأمانة الفنية في الموافقة على التنازل عن الوحدة رقم 35 عمارة 12 محلية 8 والوحدة رقم 12 عمارة 202 محلية 12 والوحدة رقم 6 عمارة 55 محلية 33 والوحدة 17 عمارة 47 محلية 33 والوحدة 25 عمارة 246 محلية 12، والوحدة 25 عمارة 17 محلية 2 والوحدة 32 عمارة 224 محلية 12 والوحدة 28 عمارة 82 محلية 8 والوحدة 34 عمارة 70 محلية 8 بصفته عضو الأمانة الفنية رغم عدم سداد رسوم التنازل عن هذه الوحدات.وأكد تقرير الااتهام أن مساعد مدير عام الإدارة العقارية إعتمد خطابات الموجهة إلى بنك التعمير والإسكان أرقام 6016 بشأن التعاقد على الوحدة رقم 35 عمارة 87 محلية 2، والخطاب رقم 7906 دون مراجعة مما ترتب عليه التعاقد على الوحدة السكنية رقم 15 عمارة 104 محلية 1 والخطاب رقم 5416 بشأن التعاقد على الوحدة رقم 18 عمارة 55 محلية 23 رغم عدم سداد مصاريف ورسوم التنازل.وقام نائب مدير عام الإدارة العقارية بااعتماد 18 خطاب مُرسل الى مدير عام التنفيذ دون مراجعة مما ترتب عليه تعاقد البنك على 18 وحدة سكنية دون سداد كامل مصاريف التنازل، وما فوق القرض التعاوني، وبالمخالفة للتعليمات.وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير عام الإدارة العقارية اعتمد الخطاب رقم 9945 الموجه إلى بنك الإسكان والتعمير للتعاقد على الوحدة رقم 8 عمارة 170 محلية 12 دون مراجعة مما أسفر عن التعاقد على تلك الوحدة قبل سداد ما فوق القرض التعاوني.واعتمد مدير عام الشئون العقارية الخطابات أرقام 5732 و6479 و6478 الموجهه إلى بنك الإسكان والتعمير دون مراجعة مما ترتب عليه تعاقد البنك على 3 وحدات قبل سداد كامل مصاريف التنازل وما فوق القرض التعاوني، وأعتمد أيضًا الخطابات الموجهة الى مدير عام التنفيذ بتسليم الوحدات السكنية.وانتهت التحقيقات إلى أن مدير عام الإدارة العقارية ااعتمد الخطابات أرقام 403 و1896 و1215 و1224 و5545، الموجهه للبنك للتعاقد على 5 وحدات سكنية دون مراجعة مما ترتب عليه التعاقد دون سداد كامل مصاريف ورسوم التنازل.