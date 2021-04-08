حجز عاطل انشأ شبكة «اتصالات ونت» بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حجز عاطل علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن "6 راوتر ماركات مختلفة، و4 مقوى إشارة خارجي، و23 سويتش ماركات مختلفة، وكمبيوتر بمشتملاته، وسيرفر لتوزيع الإنترنت، ومجموعة من الشواحن والكابلات والأسلاك الخاصة بالشبكة".وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء هذه الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين، مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.