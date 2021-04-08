«غرب مدينة نصر» يشكل لجانا للمرور على المنشآت الصناعية وحل مشاكلها

وجهت محافظة القاهرة مختلف الأحياء بالمرور على المنشآت الصناعية، والعمل على تذليل مشاكلها وتوفيق أوضاعها، وذلك حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر مرورا على المنشآت الصناعية بعزبه العرب، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وديوان عام المحافظة، وذلك بهدف مراقبة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات الخاصة بها.وتابعت اللجنة المشكلة أعمالها بالعمل على حل المشكلات التي تعوق المنشآت عن العمل، وزيادة الإنتاج وتسهيل الإجراءات من اجل توفيق أوضاعهم وحل جميع المشكلات ومعوقات الإنتاج.