«التضامن» تنقل فتاة تعاني من التفكك الأسري لدار البنات بالمنيا

أكد حازم الملاح، المستشار الإعلامي لبرنامج "أطفال بلا مأوى"، أنه في إطار خطة البرنامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، انقذ الفريق بمحافظة المنيا فتاة تدعي "ش.ض.ص" تبلغ من العمر حوالي 14 سنة.وأضاف للدستور، أنه بالحديث مع الفتاة تبين أنها تعانى من التفكك الأسري، حيث توفت الأم وتزوج الأب بأخرى وأنه يتركها معها للذهاب للعمل بالقاهرة، وتقوم زوجة الأب بمعاملتها بقسوة شديدة.وأشار إلى أنه على الفور قام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نقلها لدار البنات بمحافظة المنيا.وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.