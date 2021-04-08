بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة بالبحر الأحمر ضد كورونا (صور)

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تم تجهيز أحد الأماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، مما يسهم ذلك في تنشيط حركة السياحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.