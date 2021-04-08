86 مستوطنًا يقتحمون ساحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لوكاله فلسطين الجديدة، بأن 86 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.